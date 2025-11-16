La mancata convocazione di Stefan de Vrij per le ultime partite di qualificazione ai Mondiali 2026 dei Paesi Bassi non è andata giù a Willem van Hanegem. L'ex calciatore del Feyenoord, nella sua rubrica per il quotidiano Algemeen Dagblad, non ha risparmiato critiche nei confronti del CT Ronald Koeman: "Ha continuato a sviluppare la squadra dopo l'Europeo, ma il nostro miglior giocatore di quel torneo è stato l'unico che ha sostituito. Jurrien Timber è davvero un difensore inferiore, Jan Paul van Hecke è troppo spesso fuori dagli schemi, e Matthijs de Ligt è stato così per tutta la sua carriera. Ora sta facendo bene al Manchester United, ma non può essere improvvisamente molto meglio di quanto non sia stato negli ultimi anni".