Settimana turbolenta in casa Reggina: il club amaranto, militante in Serie D, ha dovuto infatti fare i conti con due situazioni spinose che hanno portato all'addio di Adriano Montalto, passato alla Pistoiese, e ad un tira e molla con l'altro giocatore Edoardo Blondett, che secondo il direttore tecnico Giuseppe Bonanno avrebbe chiesto la cessione salvo poi essere smentito dalla moglie dello stesso. Alla vigilia della gara contro l'Athletic Palermo, il mister Alfio Torrisi prova però a gettare acqua sul fuoco: "Le tensioni non ci sfiorano, perché noi siamo concentrati su quotidianità e campo. Non ci possiamo permettere il lusso di spendere energie su cose in cui non possiamo incidere. Le chiacchiere al di fuori non possono interessarci. Stiamo crescendo, si è visto dopo Acireale".

Torrisi poi prosegue con un parallelo: "Montalto e Blondett non sono casi, fanno parte della normalità. Storicamente anche in altri club succedono queste cose, pensiamo al caso Mauro Icardi all’Inter. Se Montalto ha avuto una diatriba con la società, evidentemente non è sereno mentalmente, e noi dobbiamo pensare solo al campo".