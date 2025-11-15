Pericolo ammonizione per Piotr Zielinski e Nicola Zalewski con la Nazionale: entrambi i giocatori, così come il romanista Jan Ziółkowski, sono infatti sotto diffida e dovranno fare molta attenzione nell'ultimo match del girone di qualificazione di lunedì contro Malta, partita dal valore relativo visto che i polacchi sono certi dei playoff, a non rimediare un altro cartellino che costerebbe loro la semifinale dei playoff. 

Data: Sab 15 novembre 2025
Autore: Christian Liotta
