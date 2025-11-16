La magia di Petar Sucic al 71' di Inter-Fiorentina riceve il premio eFootball Goal of the Month. ll croato decide di risolvere definitivamente il match con una giocata straordinaria che vale il raddoppio: riceve palla da Lautaro, resiste al contrasto di Mandragora, salta Comuzzo accarezzando il pallone con la suola e poi chiude con un gran destro sul primo palo.

"Un gol bellissimo, che ha lasciato tutti i tifosi nerazzurri a bocca aperta e che adesso è stato scelto proprio da loro come rete più bella del mese di ottobre: Petar Sucic vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro la Fiorentina!", scirve il club nerazzurro.