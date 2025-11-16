Per Gattuso questo sistema di qualificazioni penalizza le Nazionali europee: lo pensa anche lei? A rispondere è Ciccio Calzona, intervistato dalla Repubblica, dove l'ex Napoli e oggi soltanto alla guida della Nazionale slovacca: "Non tenere conto del ranking è una bischerata. In Europa la lotta è molto più dura, rispetto agli altri continenti. L'obiettivo dovrebbe essere la qualificazione delle più forti per le fasi finali, invece le priorità sembrano altre".

Anche l'Italia si sente penalizzata.

"Gli azzurri ne hanno vinte 6 di fila e vanno agli spareggi: paradossale. Avversari facili? Macché, in Europa non ci sono successi scontati".

Gattuso ha reagito alle contestazioni in Moldova.

"La Nazionale va sostenuta sempre. Rino in più è arrivato da poco, per dare un'identità serve tempo e già vincere dovrebbe essere motivo di gioia. Lo spettacolo? Pazienza".

Crede che l'Italia ce la farà?

"Sì, alle strette diamo il meglio".

E presto per pensarci, ma uno spareggio per andare ai Mondiali tra l'Italia e la Slovacchia è possibile.

"Meglio di no, sono tifoso dell'Italia. Al Mondiale andiamoci insieme".