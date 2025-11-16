"La Juve è alla terza rivoluzione non solo tecnica negli ultimi tre anni", fa notare il Corriere dello Sport a Flavio Briatore. L'imprenditore, dirigente d’azienda e dirigente sportivo di fede bianconera, risponde così all'osservazione del quotidiano romano: "Non va bene. La stabilità è troppo importante. Hanno preso della gente sbagliata, ma allora serve uno studio più approfondito all’origine. Tutti criticano Andrea (Agnelli, nda) ma con lui si sono ottenuti risultati eccezionali. Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli".