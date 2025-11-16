È grande l'attesa per l'ultima sfida valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 in programma per questa sera allo stadio Giuseppe Meazza tra Italia e Norvegia. Sfida alla quale parteciperanno 67.500 i tifosi, pronti a supportare gli azzurri di Rino Gattuso che nella scorsa uscita contro la Moldova hanno contestato la prestazione dell'Italia che è riuscita sì a battere gli avversari ma non senza fatica. Fischi che non sono piaciuti al ct Gattuso che non si è tenuto il sassolino nelle scarpe che, al contrario, ha palesato il suo disappunto ai microfoni. Ma il capitolo Chisinau fa già parte del passato e San Siro è pronto a gremirsi di azzurro nell'ultima sfida che precede il grande appuntamento dei play off di marzo.

Fremono anche i norvegesi, pronti dal canto loro a festeggiare un primo posto in classifica praticamente. I sostenitori della Nazionale di Haaland sono almeno 4800.