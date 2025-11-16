Dall'Inter alla Nazionale, per Hakan Calhanoglu non c'è differenza. Il centrocampista, andato a segno già cinque volte in questo avvio di stagione in Serie A, ieri con la sua Turchia ha segnato segnato una rete e propiziato l’autogol nel 2-0 contro la Bulgaria. Un risultato che, unito alla classifica per la qualificazione al prossimo Mondiale e al pericolo diffida, potrebbe spingere il ct Montella a lasciarlo a riposo nel big match contro la Spagna.

"Sarebbe riposo importante in chiave derby - sottolinea La Gazzetta dello Sport -. Martedì è in programma la sfida della nazionale con la mezzaluna contro la Spagna e sarà l’ultima del girone di qualificazione mondiale, ma inutile però ai fini di classifica. Calha è diffidato e, in caso di ammonizione, salterebbe la ben più importante semifinale dei playoff in programma a marzo. Insomma, è consigliato un atto di prudenza da parte del ct italiano che sarebbe, di conseguenza, un favore a Chivu".