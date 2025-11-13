Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro, che si è infortunato con la sua nazionale, ha già iniziato l'iter riabilitativo. Una tegola per Antonio Conte, visto che, secondo le informazioni di Sky Sport, il camerunese resterà ai box almeno fino a gennaio.