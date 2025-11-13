Antonio Conte non si è presentato agli allenamenti del Napoli negli ultimi giorni e farà ritorno a Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico ha ottenuto un permesso concordato con la società per rimanere a Torino insieme alla famiglia durante la sosta per le Nazionali.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa pausa ha per Conte un doppio obiettivo: mettere pressione alla squadra, apparsa in evidente difficoltà nelle ultime settimane, e allo stesso tempo schiarirsi le idee dopo lo sfogo seguito al ko di Bologna. Un’assenza che non ha nulla di polemico, ma che rientra in una strategia precisa: allentare la tensione personale per poi rilanciare con maggiore lucidità nel momento più delicato della stagione.

Nel frattempo, la tifoseria ha scelto con chiarezza da che parte stare: il popolo azzurro si è schierato compatto al fianco di Conte, sostenendone parole e metodo. Un segnale che l’allenatore ha colto e, secondo il quotidiano, apprezzato, consapevole che l’appoggio della piazza potrebbe diventare decisivo per provare a rialzare la squadra.