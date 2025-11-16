Approfittando della pausa del campionato, Cristian Chivu è volato a Madrid per seguire dal vivo lo sport che più lo appassiona assieme al calcio: il football americano. A una settimana esatta dal derby di Milano che metterà di fronte la sua Inter al Milan, il tecnico romeno sarà tra gli 84mila spettatori che assisteranno alla partita di NFL tra Miami Dolphins e Washington Commanders che andrà in scena allo stadio Santiago Bernabeu oggi, con kick-off alle 15.30. Lo rivela Gazzetta.it.