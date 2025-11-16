Se il dubbio numero uno di Chivu in vista del derby di Milano è la pedina da difensore centrale da inserire nello scacchiere nerazzurro, dovendo scegliere uno tra Acerbi, De Vrij e Bisseck, arrivano buone notizie che alleggeriscono la tensione in vista della partita di domenica prossima contro i cugini.

Contro il Milan Denzel Dumfries dovrebbe esserci. L'olandese è rientrato già ieri ad Appiano Gentile dopo il fastidio alla caviglia sinistra rimediato con l’Olanda che ha permesso al 2 nerazzurro di rientrare anzitempo. "Ieri l’esterno non ha effettuato esami e ha svolto terapie con Darmian e Mkhitaryan (lui sicuramente out nel derby), mentre oggi riposerà come tutto il resto del gruppo rimasto a Milano. Domani l'olandese lavorerà ancora con gli altri indisponibili, mentre martedì ci sarà la ripresa della squadra con Lautaro Martinez primo nazionale a rientrare" si legge su Tuttosport.