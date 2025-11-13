Nella giornata odierna Zion Suzuki, portiere del Parma infortunatosi nella gara di sabato scorso con il Milan, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra, presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario dei ducali. Il calciatore, come fa sapere il club gialloblu, osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu.

Data: Gio 13 novembre 2025 alle 15:10
Autore: Mattia Zangari
