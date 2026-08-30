Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha commentato la vittoria di misura sul Cagliari ai microfoni di Inter TV: “È un problema non essere riusciti a chiuderla pur creando tanto, abbiamo avuto la pazienza di capire dove e quando serviva più intensità. Non siamo riusciti a chiuderla. Poi la squadra è riuscita di nuovo a respirare anche grazie ai nuovi entrati, abbiamo difeso con le unghie e con i denti questi tre punti perché lo scorso anno non era accaduto di partire con due vittorie. Vogliamo costruire un po’ la condizione di chi ha fatto il Mondiale e quindi è un po’ indietro. Dobbiamo costruire la loro condizione per averli al più presto al top. Jones ha debuttato e si è calato subito nel contesto della partita, tutti hanno fatto di tutto per portare a casa questi tre punti esclusi gli ultimi quindici minuti”.

A centrocampo c’è grande vastità.

“Abbiamo una squadra numericamente importante e di spessore, vogliamo essere competitivi su tutti i fronti. Voglio che i giocatori mi mettano in difficoltà ogni settimana”.