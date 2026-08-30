Hakan Calhanoglu ancora in gol questa sera. Il turco è stato premiato come MVP della sfida contro il Cagliari e ha mostrato la propria felicità ai microfoni di Sky Sport: "Cerco sempre di dare il mio masismo quando sto bene. Questo ruolo mi piace, è fondamentale vincere queste partite. Giocare contro squadre come il Cagliari non è mai facile, ma sono contento".