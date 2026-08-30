Anche Benjamin Pavard è stato intervistato con Hakan Calhanoglu, MVP di Cagliari-Inter. Ecco cosa ha detto a DAZN il francese.

Potevate chiuderla prima?

"Abbiamo fatto una grande partita, avremmo potuto segnare di più e alla fine abbiamo sofferto. Abbiamo vinto però, non è mai facile vincere qua e non abbiamo preso gol. Ci prendiamo i tre punti, dobbiamo pensare partita dopo partita".

Cosa significa per te essere tornato?

"Sono contento di essere tornato. E sono fortunato, potendo giocare con giocatori come 'Calha' e gli altri che compongono questo gruppo. Dopo che l'anno scorso è scucesso ciò che è scucesso sono andato a Marsiglia, sono tornato qui e ora vogliamo lavorare per vincere quante più partite possibili e più trofei possibili".