"Se ho regalato i guanti a Bisseck per il salvataggio? No, ma lo ringrazio lo stesso. Io c'ero comunque". Josep Martinez inizia con una battuta l'intervista a DAZN dopo Cagliari-Inter 0-1.

L'analisi della partita.

"Abbiamo fatto un grandissimo lavoro dal primo all'ultimo, ma dovevamo chiuderla prima e gestire la palla meglio nel finale perché loro hanno spinto tantissimo".

Parlaci dei difensori.

"Mi sento bene con tutti. Abbiamo sei grandissimi difensori, fortissimi. Tutti lavorano bene".

La fiducia di Chivu e dell'ambiente.

"Io mi sento bene, partita dopo partita. Cerco di imparare sempre e di aiutare la squadra".

Ora Napoli e Real Madrid, manderete un messaggio a Dumfries?

"No, fino a domenica non possiamo pensare al Real. La gara più importante è il Napoli, poi penseremo alla Champions".