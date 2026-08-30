"Se ho regalato i guanti a Bisseck per il salvataggio? No, ma lo ringrazio lo stesso. Io c'ero comunque". Josep Martinez inizia con una battuta l'intervista a DAZN dopo Cagliari-Inter 0-1. 

L'analisi della partita.
"Abbiamo fatto un grandissimo lavoro dal primo all'ultimo, ma dovevamo chiuderla prima e gestire la palla meglio nel finale perché loro hanno spinto tantissimo".

Parlaci dei difensori.
"Mi sento bene con tutti. Abbiamo sei grandissimi difensori, fortissimi. Tutti lavorano bene".

La fiducia di Chivu e dell'ambiente.
"Io mi sento bene, partita dopo partita. Cerco di imparare sempre e di aiutare la squadra".

Ora Napoli e Real Madrid, manderete un messaggio a Dumfries?
"No, fino a domenica non possiamo pensare al Real. La gara più importante è il Napoli, poi penseremo alla Champions". 

Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 23:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.