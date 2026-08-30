Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, a fine partita a Sky analizza la partita dei suoi: "Contro queste squadre anche se sei perfetto può non bastare. Nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto a centrocampo, eravamo messi bene ma quando giocavano la palla attorno alla nostra pressione facevamo fatica ad accorciare come sul gol. Nel secondo tempo con i cambi abbiamo letto la partita in maniera diversa e questo ci ha permesso di alzare il baricentro, portare giocatori nel loro ruolo. La squadra ha fatto quello che doveva fare, poi grande merito all'Inter".

Con il mercato si completano le squadre, arriveranno Gagliardini e Massolin.

"Siamo una squadra giovane, la nostra politica è chiara, inserire anche qualche guida per questi giovani nei momenti di tempesta. Sia Gagliardini che qualcun altro già arrivato ha le carte in regola per guidare questi ragazzi, poi il campo ci dirà se è la squadra che ci può portare dove vogliamo arrivare. Oggi sono fiducioso perché abbiamo fatto bene e i ragazzi vogliono farsi riconoscere".

Hai costruito una squadra con serietà e mentalità, e alla fine poteva anche prendersi qualche punto.

"Questo è un bel complimento per me, è quello che dico ai ragazzi: voglio una squadra che deve restare sempre aggrappata alla partita, deve saper perdere, tutto quello che viene fatto in più ci gratifica. Ma quello che ci rende orgogliosi è restare dentro gare così. Non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi, abbiamo tracciato una strada e siamo consapevoli del campionato che dobbiamo fare".