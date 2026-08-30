Dopo la tappa a Sky, Fabio Pisacane si presenta anche davanti ai microfoni di DAZN per offire la sua analisi su Cagliari-Inter 0-1: "Cosa è mancato? Il gol per pareggiarla, per vincerla due... L'Inter ha meritato la vittoria. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica ad accorciare sui riferimenti, spiace per il gol subito. Ci portiamo a casa il fatto che siamo sempre stati attaccati alla gara. Lo dico sempre: quando non puoi vincere, devi sapere perdere".

Nel secondo tempo avete avuto più coraggio?

"Nel primo tempo siamo stati timorosi, ma è il compromesso che deve esserci quando hai una squadra giovane. E' normale che quando hai di fronte i campioni d'Italia tutto diventa più difficile. A caldo, mi sento di dire che nel primo tempo siamo stati frenetici. Nella ripresa abbiamo fatto più palleggio".

Arrivano Massolin e Gagliardini, farete altro sul mercato?

"Gagliardini è il profilo che viene a dare una mano a questi ragazzi, un punto di riferimento nello spogliatoio nei momenti di tempesta. Abbiamo perso dei riferimenti, stiamo cercando di prendere dei giocatori di esperienza. Massolin è giovane, ha fatto un ottimo campionato in Serie B l'anno scorso. Noi dovremo essere bravi a a farlo esprimere al meglio. Io sono contento del mercato, ma la società sa che manca ancora qualcosa".