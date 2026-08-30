Josep Martinez, portiere nerazzurro, analizza così a Inter TV l’1-0 sul Cagliari: “All’Inter devi fare questo, devi stare attento 90 minuti perché magari ti arrivano pochi tiri e devi essere pronto. Non è mai semplice prendere tre punti in uno stadio come questo di Cagliari. Abbiamo fatto un grande lavoro, chiuso la porta e non abbiamo preso gol. Dobbiamo arrivare così a fine campionato con l’ambizione di vincere. Potevamo gestire meglio gli ultimi minuti ma impareremo”.