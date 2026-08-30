Rientrato all’Inter, oggi anche da titolare, il difensore nerazzurro Benjamin Pavard ha parlato così a Inter TV dopo la vittoria di misura contro il Cagliari: “Sono felice di essere tornato, mi sono messo subito a disposizione. Oggi è stata una partita sofferta ma sono arrivati tre punti molto importanti per noi. Oggi anche come quinto? Sono a disposizione del mister e della squadra, gioco dappertutto per il bene della squadra”.

Sul Napoli: “Ora dobbiamo recuperare le energie pe una sfida difficile, torneremo in campo in settimana per preparare questo big match. Faremo di tutto per vincerlo perché saremo in casa con i nostri tifosi”.