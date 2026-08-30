Davide Frattesi ci ha preso gusto. Dopo la zampata decisiva di Bologna, il centrocampista della Lazio ha regalato altri tre punti alla sua squadra mettendo a referto una rete nella vittoria di misura sul Genoa: "Alla fine sono andato via dall'Inter, una squadra che amavo con tutto il mio cuore, per prendermi delle responsabilità che lì non avevo - ha raccontato Frattesi a DAZN -. Volevo il peso di una situazione sulle spalle, sono venuto qui apposta. A 26 anni è arrivato il momento di far vedere che ho carattere". 

L'esultanza di oggi com'era?
"Non ce la facevo a correre, mi fa male il ginocchio. Ho preso una 'vecchietta', meno corro e meglio è (ride, ndr)". 

Nuovo rapporto con Roma.
"Ho ritrovato tutti, è stato bello. Quando è morta mia nonna, avevo il desiderio di stare vicino ai miei cari. Mi godo la città di notte perché di giorno mi prendo insulti e mi chiedono foto". 

Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 23:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.