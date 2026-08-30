Davide Frattesi ci ha preso gusto. Dopo la zampata decisiva di Bologna, il centrocampista della Lazio ha regalato altri tre punti alla sua squadra mettendo a referto una rete nella vittoria di misura sul Genoa: "Alla fine sono andato via dall'Inter, una squadra che amavo con tutto il mio cuore, per prendermi delle responsabilità che lì non avevo - ha raccontato Frattesi a DAZN -. Volevo il peso di una situazione sulle spalle, sono venuto qui apposta. A 26 anni è arrivato il momento di far vedere che ho carattere".

L'esultanza di oggi com'era?

"Non ce la facevo a correre, mi fa male il ginocchio. Ho preso una 'vecchietta', meno corro e meglio è (ride, ndr)".

Nuovo rapporto con Roma.

"Ho ritrovato tutti, è stato bello. Quando è morta mia nonna, avevo il desiderio di stare vicino ai miei cari. Mi godo la città di notte perché di giorno mi prendo insulti e mi chiedono foto".