Via libera dalla Conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma: dopo un iter durato anni, la nuova e avveniristica casa giallorossa è pronta a vedere la luce. La notizia è arrivata pochi minuti fa "Si è conclusa con parere positivo la Conferenza di Servizi relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo Stadio della Roma nell'area di Pietralata - si legge in una nota del Municipio IV -. La seduta conclusiva si è svolta questa mattina presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito dell'iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico". La posa della prima pietra è prevista a marzo 2027 con completamento entro il 2031, con anche l'obiettivo di entrare tra gli stadi di Euro 2032.

"Il parere positivo della Conferenza di Servizi rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Come Municipio IV guardiamo a questo progetto con grande attenzione, perché parliamo di un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro di una parte strategica del nostro territorio", dice il presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti. Felice anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “È stato un grande lavoro di squadra, fondamentale per permettere a Roma di avere un impianto strategico e la possibilità di riqualificare un quadrante della nostra citfà. Ringrazio la Roma e la famiglia Friedkin, con la voglia di fare uno degli stadi più belli del mondo.