Giorgio Scalvini rafforza ulteriormente il proprio legame con l’Atalanta. Il club bergamasco ha ufficializzato il prolungamento del contratto del difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. "Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente", ha scritto la società nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Per Scalvini si tratta di un nuovo capitolo di una storia iniziata nell’estate del 2015, quando entrò nel vivaio della Dea. La nuova scadenza è ora fissata al 2031.

Dal settore giovanile al trionfo europeo

Il percorso del difensore è stato costruito interamente a Zingonia, fino al salto definitivo in prima squadra e alla consacrazione ai massimi livelli. L’Atalanta lo ha definito un vero e proprio "figlio di Zingonia", ricordando anche il ruolo avuto nella cavalcata europea culminata nella storica notte di Dublino. Nonostante la giovane età, Scalvini ha già accumulato numeri importanti. A soli 22 anni ha infatti raggiunto 144 presenze da professionista con l’Atalanta Il club ha voluto sottolinearne anche il comportamento dentro e fuori dal campo, indicandolo come uno dei giocatori che meglio incarnano i valori trasmessi dal settore giovanile bergamasco.

L’Atalanta blinda uno dei suoi simboli

Il rinnovo rappresenta quindi una scelta di continuità per entrambe le parti. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra", si legge ancora nella nota.