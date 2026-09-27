Arrivano da Solna brutte notizie per il tecnico del Bologna Raffaele Palladino: nel corso della partita di Nations League tra Svezia e Romania, infatti, si è infortunato Emil Holm, difensore dei rossoblu. E le sensazioni nell'immediato non sono state per nulla gradevoli: il giocatore si è accasciato al suolo urlando per il dolore lancinante e tenendosi la coscia destra, reclamando i soccorsi. "È stato terribile ed Emil è distrutto", affermerà nel dopopartita il tecnico svedese Graham Potter.

Holm farà gli esami strumentali in patria per poi rientrare a Bologna per altri accertamenti: la sensazione è che la lesione al bicipite femorale sinistro sia di quelle pesanti che possano costringerlo ad un lungo stop. A questo punto, è decisamente in forse la sua presenza per la sfida del prossimo 17 ottobre al Dall'Ara contro l'Inter.