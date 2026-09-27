Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato della lunga sosta per le nazionali: "Io l'ho vissuta a Valencia, quando ci fu il Mondiale a dicembre. Devo dirti che è stato strano, diverso. Quando stai fermo 20 giorni ti si abbassa l'adrenalina e noi dobbiamo essere bravi a non abbassare il termometro. Era giusto che si riposassero, oggi non mi interessava il risultato, ieri abbiamo fatto un allenamento difficile. Abbiamo gestito il minutaggio dei ragazzi, è strano e speriamo di non pagare pegno. Non è mai successo e dobbiamo essere bravi a fare meno danni possibili", ha detto ai canali ufficiali.