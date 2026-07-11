Colpo niente male della Fiorentina, che prende Atta dall'Udinese. Di seguito la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 11 luglio 2026 alle 19:49
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione