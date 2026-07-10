Sfuma la possibilità di vedere Ederson con la maglia del Manchester United. Il club inglese ha infatti scelto di interrompere la trattativa con l’Atalanta, facendo venire meno i presupposti per la chiusura dell’operazione. Il centrocampista brasiliano, dunque, resta per il momento legato ai colori nerazzurri, mentre i Red Devils sembrano aver cambiato obiettivo per rinforzare la mediana. La nuova priorità dello United sarebbe Manu Koné, centrocampista della Roma protagonista di un ottimo rendimento al Mondiale e da tempo nel mirino dell'Inter. Le sue prestazioni avrebbero convinto la società inglese ad accelerare i contatti con il club giallorosso, con un’offerta che potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro.

Per l’Atalanta si chiude così una possibile cessione importante, mentre il Manchester United guarda altrove per completare il proprio reparto. La situazione di Ederson potrebbe comunque tornare al centro delle dinamiche di mercato nelle prossime settimane, ma al momento il suo futuro sembra destinato a rimanere a Bergamo.