Accantonata la pista Trevoh Chalobah, che resta invece nel mirino dell'Inter, il Como ha virato su Davinson Sanchez. Il difensore centrale colombiano, classe 1996 del Galatasaray, è il primo nome sul taccuino del ds lariano Carlalberto Ludi. L'ex Tottenham, secondo i lombardi, è il profilo giusto per rafforzare la difesa e, in tal senso, l'idea è quello di metterlo a disposizione di Fabregas in vista di una stagione che si prospetta ricca di impegni, tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Sanchez-Como, accordo sul contratto fino al 2030

Secondo Nicolò Schira, oggi sarebbero stati fatti passi avanti concreti nella trattativa tra il giocatore e il club di proprietà della famiglia Hartono. Le due parti avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2030. Inoltre, il Como sarebbe intenzionato a sottoporre una nuova offerta al Galatasaray per sbloccare la trattativa.

Nei giorni scorsi il primo affondo, con una proposta da 20 milioni di euro circa, non è andato a buon fine. Ora però dovrebbe arrivare una seconda offerta, più alta, da 25 milioni di euro bonus inclusi. Da capire se i turchi accetteranno, con la richiesta iniziale per Sanchez che era di 30 milioni, leggermente più alta dunque della seconda proposta del Como. Se l'affare dovesse arenarsi, occhio ai nomi di Mamadou Sarr del Chelsea e di Jerome Opoku del Basaksehir come alterative.