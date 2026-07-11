Gennaro Gattuso, nuovo tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dei movimenti di mercato: "Il direttore e il presidente lo sanno, Gila è andato via e quindi bisognerà fare qualcosa. Prendere tanto per prendere non mi piace, abbiamo pochi soldi e quei pochi vanno spesi bene".

Sul mercato, Gattuso ha aggiunto: "So tutto, sappiamo le problematiche che abbiamo e che dobbiamo fare 2-3 cose. Speriamo di riuscire a farle. Poi sarà il lavoro, dopo mi fare domande sulla classifica, ma l'obiettivo è creare un clima familiare e riuscire ad avere una squadra che diverta la gente, anche chi sta a casa, e renderli orgogliosi. Quando sono venuti ho detto che se si fanno determinate cose e riesco a lavorare come voglio io metto l'elmetto senza problema. Nelle parole del direttore e del presidente ho trovato fino ad oggi questo. Se vogliamo fare quello che sto dicendo dobbiamo stare uniti, anche nelle difficoltà".