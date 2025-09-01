Adesso è ufficiale: Rasmus Højlund è un nuovo giocatore del Napoli di Antonio Conte. A mettere nero su bianco l'ingaggio dell'attaccante ex Atalanta, entrato a lungo nel mirino dell'Inter, è lo stesso club partenopeo che tramite i canli uffuciali "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Benvenuto, Rasmus".