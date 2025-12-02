Giornata di doppio confronto tra Serie A e Premier League quella di martedì 9 dicembre, data in cui andrà in scena la sesta giornata di Champions League che vedrà protagoniste le italiane Inter e Atalanta che ospiteranno rispettivamente Liverpool e Chelsea. Un confronto che fa già venire l'acquolina in bocca agli amanti del calcio ma preoccupare in termini di ordine pubblico. Le due partite difatti sono in programma entrambe per le 21, una al Meazza e una alla New Balance Arena.

Entrambi i settori ospiti vanno verso il sold-out e dopo il già annunciato tutto esaurito di Bergamo, anche San Siro va verso l'esaurimento posti, il che equivale ad attendere un elevato numero di tifosi inglesi che chiaramente riempiranno gli scali aeroportuali milanesi, da Linate a Malpensa fino a Milano Orio al Serio. "L’arrivo dei tifosi inglesi in Italia è da sempre vissuto con grande attenzione a livello di ordine pubblico - si legge su Calcio e Finanza -, ma sono rarissimi i precedenti di due partite in programma sul territorio italiano in contemporanea con la presenza di due tifoserie anglosassoni in arrivo negli stessi aeroporti. L'allerta è massima a una settimana dalla doppia sfida Serie A-Premier League con grande attenzione a quello che succederà sul campo, ma anche soprattutto nelle ore antecedenti alle due partite in luoghi delicati come gli aeroporti e nelle città di Bergamo e Milano".