Ora è ufficiale: Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Il portierone italiano, dopo aver rotto con il Paris Saint-Germain al termine di una stagione storica a livello di trofei, si è legato ai Citizens fino al 2030. "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha dichiarato l'ex milanista ai canali ufficiali del club inglese -. Entro a far parte di una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club in cui ogni giocatore del mondo vorrebbe entrare. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi poter giocare per il Club è un grande onore e un privilegio. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà davvero speciale per me. Sono molto emozionato per quello che mi aspetta e posso promettere che darò tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi".