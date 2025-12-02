C'è un precedente tra l'Inter e Davide Di Marco, arbitro della sezione di Ciampino designato per la direzione di gara dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Venezia: risale alla gara del 28 agosto 2024 che i nerazzurri vinsero per 2-0 contro il Lecce, grazie ai gol di Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. Di Marco ha arbitrato cinque partite in Serie A nelle ultime tre stagioni, l'ultima il 2-2 tra Sassuolo e Pisa dello scorso 24 novembre.