Walter Sabatini, nel suo spazio editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha esaltato la figura di Lautaro Martinez dopo la doppietta contro il Pisa in campionato. Riconoscendo i meriti di chi lo ha portato in nerazzurro: "Lautaro per me è un campione e sarà sempre un giocatore prolifico. Appena è andato sott'acqua, ha reagito con due gol. Quando arrivò all'Inter, io ero lì, ma il merito è di Piero Ausilio che lo seguiva da tempo".

Sabatini parla anche di Pio Esposito, autore dell'assist per il primo gol: "Pio è l'unico vero centravanti italiano insieme a Gianluca Scamacca a mio modo di vedere. Moise Kean purtroppo paga il contesto, ma non posso imputargli niente".