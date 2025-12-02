Lautaro Martinez guida l'attacco della Top 11 della 13esima giornata di Serie A stilata dalla stessa Lega Calcio in collaborazione con Fantacalcio.it. L'attaccante dell'Inter, autore della doppietta decisiva per la vittoria dei nerazzurri a Pisa, è stato scelto insieme a Kenan Yildiz e Jamie Vardy, anche loro autori di due gol contro Cagliari e Cremonese. 

Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 17:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print