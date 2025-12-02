Tra le sanzioni economiche inflitte dal Giudice Sportivo dopo le partite della 13esima giornata, spicca anche una multa di 5mila euro nei confronti dell'Inter per aver suoi sostenitori, al 40esimo del secondo tempo del match contro il Pisa, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria. Seconda sanzione per Francesco Acerbi.

Data: Mar 02 dicembre 2025
