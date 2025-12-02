Matteo Darmian spegne oggi 36 candeline e riceve gli auguri dell'Inter. "Buon compleanno a Matteo Darmian! Oggi il difensore nerazzurro compie 36 anni" scrive il club nerazzurro nell'incipit della nota ufficiale, prima di ripercorrere la sua avventura nella Milano interista.

"Arrivato all’Inter nel 2020, Darmian rappresenta un esempio di professionalità, duttilità e intelligenza calcistica, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento all’interno del gruppo - si legge -. Capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia, Matteo ha saputo conquistare i tifosi grazie alla sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi. Con la maglia dell’Inter ha contribuito alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A Matteo Darmian, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!".