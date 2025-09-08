Niente Bayer Leverkusen per Thiago Motta: l'italobrasiliano resta ancora in attesa di una nuova parentesi professionale. A succedere a Erik ten Hag è Kasper Hjulmand. È l’ex ct di Christian Eriksen nella Danimarca a prendere il posto dell'olandese, mettendo a tacere i rumors che hanno visto in corsa per la panchina delle aspirine anche l'ex nerazzurro reduce dal naufragio con la Juventus.