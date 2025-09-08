Niente Bayer Leverkusen per Thiago Motta: l'italobrasiliano resta ancora in attesa di una nuova parentesi professionale. A succedere a Erik ten Hag è Kasper Hjulmand. È l’ex ct di Christian Eriksen nella Danimarca a prendere il posto dell'olandese, mettendo a tacere i rumors che hanno visto in corsa per la panchina delle aspirine anche l'ex nerazzurro reduce dal naufragio con la Juventus.
Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 08 settembre 2025 alle 18:13
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Il resto del mercato
UFFICIALE - Donnarumma firma per il Man. City fino al 2030: "Ogni giocatore del mondo vorrebbe giocare qui"
Sky - Openda va alla Juventus: la formula e le cifre dell'affare. Il belga era stato accostato anche all'Inter
Atalanta, spunta il Bayern Monaco per Lookman: sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto
Altre notizie
Lunedì 08 set
- 20:55 Pasta e pollo, dopo Dumfries ci 'casca' anche Heggem del Bologna: "Che shock al ristorante"
- 20:41 M. Orlando: "L'Inter deve rispondere dopo il ko contro l'Udinese. Chivu? Sotto esame anche lui"
- 20:27 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: pari pirotecnico dell'U-18, l'U17 a valanga sul Novara
- 20:12 Donati: "Ogni personaggio della squadra del Triplete mi ha lasciato qualcosa. Mou indimenticabile, a Materazzi devo tantissimo"
- 19:57 TyC Sports - Ecuador-Argentina, Scaloni ha deciso: Lautaro titolare
- 19:43 InterNazionali - Akanji e Sucic fanno il bis: i due nerazzurri titolari con le rispettive selezioni
- 19:30 Israele-Italia, Gattuso conferma quasi in blocco l'11 visto contro l'Estonia: tre interisti in campo dal 1'
- 19:28 L'Équipe - Francia-Islanda, Dembélé e Doué out: Thuram potrebbe far coppia con Mbappé nel 4-4-2 di Deschamps
- 19:14 Polonia, Zielinski: "Vi spiego l'assist a Lewandowski. Cento presenze con la Nazionale? Spero di arrivare a 150"
- 19:00 Rivivi la diretta! La SETTIMANA di JUVE-INTER, CHIVU sorprende? Dubbio COINCECAO. Il pre di ISRAELE-ITALIA
- 18:55 video'Quanto ha influito il futuro di Inzaghi sul finale di stagione negativo dell'Inter?' La risposta di Lautaro a France Football
- 18:41 Taibi: "Inter? Partito qualche processo, mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato"
- 18:27 Flachi e gli attaccanti di Serie A: "Chi mi piace di più? Lautaro. Vi dico perché"
- 18:13 Niente ripartenza per Thiago Motta: il Bayer Leverkusen sceglie Kasper Hjulmand
- 17:59 Udinese, Nani torna sul colpo di San Siro: "Con l'Inter abbiamo fatto vedere voglia di lottare"
- 17:45 Napoli, brutte notizie per Conte: Rrahmani va ai box. Lesione al bicipite femorale per il kosovaro
- 17:30 Kairat Almaty, Sadybekov: "La Champions momento storico per noi e per tutto il Kazakistan"
- 17:15 Cameruccio, ex Security Manager dell'Inter: "Tra i miei compiti anche tutela e sicurezza dei calciatori"
- 17:01 Martorelli: "L'Inter doveva prendere Lookman, ora manca quello che salta l'uomo"
- 16:47 Bove si mette a nudo per Prada e mostra la cicatrice per la prima volta: "Fermarsi è un modo per capire chi sei"
- 16:33 Deschamps: "Thuram è uno che dà sempre tutto. Ha fatto tante cose buone, ma deve fare ancora un passo"
- 16:19 Women's Europa Cup, mercoledì la gara d'andata tra Inter e Hibernian. Dove vedere il match in tv
- 16:04 Marotta alla presentazione del torneo dedicato a Yara Gambirasio: "Parlando di passione mi piace usare una frase"
- 15:50 Qui Juventus - Ansia per Francisco Conceiçao: il portoghese lascia il ritiro della Nazionale. Ci sarà con l'Inter?
- 15:37 Argentina, l'anticipazione di Scaloni: "Lautaro ha la possibilità di giocare contro l'Ecuador"
- 15:21 Paesi Bassi, male De Vrij mentre Timber fa faville. Kraay: "Penso diventerà lui il partner di Van Dijk"
- 15:06 La Roma e le tenaglie del FFP, Ranieri: "Dobbiamo stare in regola coi conti. Al limite, venderemo qualcosa"
- 14:52 Bento pentito dell'Al-Nassr, l'entourage lo propone all'Inter. Ma il brasiliano non scalda i nerazzurri
- 14:37 Francia, Deschamps: "Anche senza Dembélé e Doué non rinuncio a ciò che facciamo bene"
- 14:23 GdS - Esperimenti per Gattuso in vista della gara contro Israele. Ma i nerazzurri restano intoccabili
- 14:09 Gravina rilancia l'allarme: "Senza commissario sugli stadi rischiamo di perdere l'opportunità Euro 2032"
- 13:54 Gosens svela: "L'Atalanta mi voleva, non nego di averci pensato. Ma sono felice di restare a Firenze"
- 13:40 Marotta: "Pio Esposito è un grande talento ed è maturo. Ma per diventare un campione deve crescere ancora"
- 13:26 Inter e Milan contro Palazzo Marino: "Ristrutturare San Siro costa meno di uno stadio nuovo, le stime"
- 13:12 Polonia, Zielinski contento del nuovo CT Urban: "Ci aiuta tanto e porta serenità alla squadra"
- 12:58 Jacobo Ramon: "Sapevo quanto è forte Nico Paz. Ora spero resti tanti anni con me al Como"
- 12:43 Argentina, dubbio Julian Alvarez per Lionel Scaloni: unica punta o in tandem con Lautaro?
- 12:29 Top Manager Reputation, Pier Silvio Berlusconi sempre in vetta. Balzo in avanti per Beppe Marotta
- 12:14 Stasera la Croazia ospita il Montenegro, Sucic previsto in campo dall'inizio
- 12:00 La SETTIMANA di JUVENTUS-INTER: è già la più IMPORTANTE della STAGIONE?
- 11:45 Koné felice alla Roma: "Contento di giocare per questo club, uno dei pochi a credere in me"
- 11:30 CdS - Martinez e l'eredità di Sommer: lo spagnolo ci spera. Finora non ha sfigurato
- 11:16 D'Ambrosio: "Addio al calcio per mancanza di stimoli. Inter? L'anno del Triplete mi dissi che..."
- 11:02 Calhanoglu, parla il padre: "Hakan soddisfatto all'Inter, un trasferimento è fuori questione"
- 10:48 CdS - Conti alla mano: la Juve spende, l'Inter vince. Il saldo mercato dal 2020/21 parla chiaro
- 10:34 Camolese: "Inter-Torino? Sono partite in cui vorresti cancellarti dallo stadio"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, contro tra Comune e Corte dei Conti. Cosa manca prima del voto in Consiglio Comunale
- 10:06 TS - Juve-Inter, una sfida di duelli: da Dumfries-Joao Mario ad Acerbi-David, tutte le chiavi
- 09:52 Zielinski: "Gli infortuni mi hanno frenato, ora mostrerò agli interisti il vero Piotr. L'Inter punta al top"
- 09:38 Qui Juve - Tudor ritrova tre nazionali già da oggi. Cambiaso squalificato: tre opzioni per il tecnico
- 09:24 TS - Lautaro, i tempi del rientro: i precedenti post-nazionale sorridono all'argentino
- 09:10 Ventura: "Contento per Pio Esposito in azzurro, ma c'è un rischio. Guardate Camarda"
- 08:56 Barzagli: "C'è una grande differenza rispetto ai miei tempi. In questa Serie A..."
- 08:42 InterNazionali - Israele-Italia: Gattuso pensa al 4-3-3 con Locatelli al posto di Zaccagni. Fuori Dimarco, confermati Bastoni e Barella
- 08:28 GdS - Rebus in mediana: fuori Calhanoglu? Sucic-Barella-Diouf per far felice Chivu
- 08:14 GdS - Domani la ripresa: Chivu ritrova 4 nazionali. Mercoledì Akanji, Lautaro ultimo
- 08:00 GdS - Calhanoglu dove sei? Per Chivu resta indispensabile, ma non è un mistero che il turco...
- 00:00 È già la settimana più importante della stagione
Domenica 07 set
- 23:59 Footy Headlines - Indiscrezioni sulla terza maglia 2025/26: blu, arancio e ritorno alla Total 90
- 23:50 Dumfries nei 30 per il Pallone d'Oro: "È speciale, non me l'aspettavo". Van Dijk: "Indossa un bel vestito..."
- 23:35 Tegola per Conte: Rrahmani si fa male con il Kosovo e può restare ai box per un mese
- 23:20 L'Italia U19 sconfitta per 3-1 dalla Germania. Bollini: "Sull'1-0 Cocchi non ha sfruttato un rigore in movimento"
- 23:05 Fiorentina Women ko con l'Inter, Arce: "Abbiamo fatto molto male nei primi 5 minuti"
- 22:50 InterNazionali - La Turchia di Calhanoglu crolla contro la Spagna, bene la Polonia di Zielinski
- 22:35 La stampa olandese premia Dumfries e bacchetta De Vrij: "Si vede che non gioca nell'Inter"
- 22:20 Dzeko: "Sto bene alla Fiorentina, non mi pongo limiti. Napoli favorito per lo Scudetto"
- 22:05 Juve-Inter è anche derby in famiglia per Thuram: il dato sui tiri nelle prime due giornate di campionato
- 21:50 Super assist di Zielinski a Lewandowski nel provvisorio doppio vantaggio polacco sulla Finlandia
- 21:35 Il Barcellona ha tenuto d'occhio Dumfries in estate, senza approfondire i discorsi
- 21:20 Romano svela un retroscena: "Con Inzaghi in panchina, alte le possibilità di vedere Raspadori in nerazzurro"