Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l'attaccante Khouma El Babacar, ora in forza al Sarıyer, è tornato su alcuni ricordi italiani: "Io sono figlio di Firenze. Ripenso spesso alla doppietta segnata all’Inter (Fiorentina-Inter 5-4, 22 apr 2017, ndr). Ma quello che mi porto dentro è il gol di testa al 90’ contro il Palermo (Serie A, 4/12/16, ndr). Vedere i tifosi felici mi rendeva orgoglioso. Lo ribadisco: io sono fiorentino al 100%. Se oggi sono il ‘Babacar’ che tutti conoscono è grazie alla Fiorentina".

Ha lavorato con Mihajlovic a Firenze.

"Voleva farmi diventare un guerriero, com’era lui. Ma io ero come Pioli: pacato, calmo. Mi era difficile seguirlo. Però oggi, se ho un carattere più deciso, è anche grazie a lui. Se sono un leader, è merito di Sinisa. Pioli invece era uno tranquillo".