Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro parla così del momento dell'Inter dopo la vittoria contro il Pisa, anche grazie a un grande Lautaro: "Il segnale è che l'Inter è ancora la più forte, al netto di certe situazioni", ha concluso.

Su Vlahovic: "Troppi strappi quest'anno, è incredibile. Openda è stato pagato 43 mln, qualcosa dovrà pur fare. David è arrivato a zero, ma anche lui dovrà dimostrare. Ma Openda soprattutto, perché dove giocava prima faceva gol. Se spendi 43 mln vuol dire che c'è qualcosa, in teoria...".