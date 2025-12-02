A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13esima giornata di Serie A, sono stati squalificati per un turno di campionato Mariano Troilo (Parma), Roberto Gagliardini (Hellas Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina). Entrano nella lista dei diffidati Cesare Casadei (Torino) e Matteo Prati (Cagliari). Sono, inoltre, stati fermati per una giornata l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic.