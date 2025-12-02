Gian Carlo Caselli, presidente della Fondazione Osservatorio Agromafie, ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, hanno consegnato ieri sera a Milano, nel corso del Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, il primo premio 'Il Campo Giusto' a Francesco Pio Esposito. Riconoscimento assegnato all'attaccante dell'Inter per essersi distinto non solo per il talento sportivo, ma anche per l’esempio di correttezza, rispetto e solidarietà che incarna dentro e fuori dal campo. La premiazione ha segnato il debutto del progetto “Il Campo Giusto” promosso dalla Fondazione Osservatorio Agromafie e da Coldiretti in collaborazione con l’AIC, nato per rilanciare il tema del rispetto delle regole attraverso il dialogo tra due realtà che rappresentano eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo: il calcio e il cibo.

Questa la motivazione del premio per Esposito: "Siamo lieti di conferire il ‘Premio Il Campo della Legalità’ al calciatore Francesco Pio Esposito, un atleta che si è contraddistinto non solo per le sue straordinarie capacità tecniche e il suo impegno sul campo, ma anche per i valori di rispetto, correttezza e solidarietà che ha sempre dimostrato durante la sua carriera. Con il suo atteggiamento sportivo e la sua integrità, Francesco ha dimostrato che il vero successo va oltre i trofei e le vittorie; esso risiede nel rispetto delle regole e nella promozione di un ambiente di gioco sano e positivo”.