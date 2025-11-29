Mike Maignan e il rinnovo con il Milan, un discorso che appare (a ora) in stand-by, con il portiere francese che potrebbe anche cambiare maglia. Negli scorsi giorni c'era stata un'indiscrezione che vedeva l'Inter potenzialmente molto interessata a Maignan. Gazzetta.it spiega che l'estremo difensore del Diavolo interessa alla Juventus, ma la sua destinazione potrebbe anche essere la Premier League.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 17:45
Autore: Niccolò Anfosso
