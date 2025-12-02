Va ad Alessandro Deiola il premio di gol più bello della stagione 2024-2025 nell'ambito del Gran Galà del Calcio AIC: la rete segnata al Venezia dello scorso 18 maggio ha ottenuto infatti più 30.000 voti, sbaragliando la concorrenza che vedeva in corsa anche Nicolò Barella con la marcatura all'Atalanta. La rete di Deiola è in lizza anche per il FIFA Puskás Award e permette al centrocampista rossoblu di ereditare il premio da Marcus Thuram, vincitore nel 2024.

“In questo gol c’è tutto il bello del calcio: la sintonia con i compagni, il divertimento nel giocare la palla. Poter esultare tutti insieme, fare qualcosa di memorabile”, ha detto Alessandro Deiola dal palco nel corso della serata. "Inizialmente non pensavo di aver realizzato un gol così, riguardandolo anche insieme ai miei compagni ci siamo accorti che avevamo fatto davvero qualcosa di bello. Ringrazio la squadra, l’organizzazione del premio, i tifosi che hanno votato per questa rete", le parole riportate dal sito ufficiale rossoblu.