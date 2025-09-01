Nessun allarme rispetto al trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City. Come riferito su X da Loic Tanzi, giornalista de L'Équipe, l'affare tra i Citizens e il Paris Saint-Germain non è in discussione, ma l'annuncio arriverà solo domani. Chiudendo ufficialmente una telenovela di mercato che si era aperta in maniera spiazzante all'atto dell'esclusione del portierone italiano dai convocati del PSG per la Supercoppa europea decisa da Luis Enrique.