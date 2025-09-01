Prima del gong di fine mercato, l'Atalanta ha messo a segno un altro acquisto prelevando Yunus Musah dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Yunus, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", il messaggio che si legge in calce all'annuncio ufficiale dato dai bergamaschi.