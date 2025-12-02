Brookfield, il fondo azionista di maggioranza di Oaktree, proprietaria dell’Inter, agendo come azienda indipendente all’interno di Brookfield, si espande in Italia: la società, infatti, annunciato un accordo per acquisire Fosber dai cinesi di Guangdong Dongfang Precision in una operazione da 900 milioni di dollari.
“Brookfield, attraverso la sua divisione di private equity, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire Fosber, leader globale nella progettazione e produzione di macchinari avanzati, componenti e servizi per l’industria dell’imballaggio in cartone ondulato. L’operazione, uno spin-off da Guangdong Dongfang Precision, valuta l’azienda circa 900 milioni di dollari", il testo della nota.
Sezione: News / Data: Mar 02 dicembre 2025 alle 18:52
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
