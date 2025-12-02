Leonardo Bonucci, interpellato dai colleghi di Sky Sport, ha parlato della nazionale italiana e delle difficoltà che il gruppo di Gattuso sta avendo, iniziando con una riflessione personale: "Il campo non mi manca, mi godo questa nuova veste. Guardare i ragazzi mi entusiasma, ma non mi manca giocare. Il secondo tempo contro la Norvegia non ci ha visti protagonisti, ma il percorso è giusto e abbiamo giocatori forti. La squadra c'è e la voglia è di andare ai Mondiali, sono convinto ed entusiasta che il percorso continuerà alla grande".

Ancora Bonucci: "Il secondo tempo di San Siro non deve abbassarci le sicurezze, i ragazzi sono forti. La maglia della nazionale, in questo momento, ha un peso diverso".