La Juventus strappa l'accordo con il Lipsia per portare in Italia Loïs Openda, belga classe 2000 accostato anche all'Inter nelle scorse settimane. Il giocatore è in volo e atterrerà a Milano in mattinata, poi si dirigerà subito a Torino per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo accordo: la formula dell'affare è un prestito con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni, con un costo complessivo di 40 milioni. Lo riporta Sky Sport.